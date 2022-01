Le Havre. Faites vos jeux, les casinos rouvrent leurs portes mercredi 19 mai

Les grilles de la salle de jeux vont pouvoir se relever, mercredi 19 mai, au Pasino du Havre. Un soulagement pour le directeur Jack-Ary Hamo et ses équipes : "Cela fait près de six mois que l'on est fermés, c'est long…"

Feu vert

pour les machines à sous

Pour cette réouverture, les casinos devront respecter une jauge limitée à 35 % des capacités. "Nous avons un compteur qui enregistre en temps réel les entrées et les sorties, on sait à l'instant T combien de personnes se trouvent dans l'établissement", poursuit le responsable. Autre contrainte : la limitation à certains types de jeux. "Nous ouvrons les machines à sous et les jeux électroniques. Pour le moment, les jeux avec des cartes ou des jetons ne sont pas autorisés."

Pour ce déconfinement, le Pasino met en place un nouveau système : chaque machine sera munie d'une carte à double face. "Si la carte est blanche, le client peut s'installer, elle est désinfectée. Quand il a terminé, il la retourne côté rouge pour signifier qu'il faut la nettoyer", indique Perrine Leteurtre, du service marketing.

"Derrière l'ordinateur,

il n'y a pas de convivialité"

Le couvre-feu, fixé à 21 heures, va limiter considérablement l'activité du casino, ouvert habituellement jusqu'à 5 heures les week-ends. Parmi les 130 collaborateurs de l'établissement, qui compte aussi un hôtel, un restaurant et spa, une partie va donc rester au chômage partiel. Pour autant, le directeur est confiant quant à la fidélité des clients, malgré la concurrence des jeux en ligne ou à gratter. "Quand on joue derrière un écran d'ordinateur, il n'y a pas cette convivialité où l'on rencontre des amis, on demande qui a gagné… On attend cela avec impatience."