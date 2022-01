Normandie. Quel temps fera-t-il pour la réouverture des terrasses ?

Société. Le mercredi 19 mai marque une nouvelle phase du déconfinement, attendue par tous depuis longtemps : la réouverture des terrasses de bars, cafés et restaurants, la réouverture des cinémas et des lieux culturels. Cependant, la météo s'annonce peu clémente et risque de gâcher la fête.