Tendance Confidences. Rediffusion d'une émission enregistrée en 2014 avec Michel Delpech

En ce dimanche 16 mai, Tendance Confidences vous repartage un entretien réalisé en 2014 avec Michel Delpech, décédé en janvier 2016.

Comment écrire la partition musicale d'une vie ?

C'est compliqué, des fausses notes sont aussi présentes dans une vie. Le but est d'en faire le moins possible et d'ajuster son tir en n'étant pas trop bavard. C'est pourquoi j'adore le silence, c'est un grand allier lorsque l'on arrive à le supporter.

En musique, Miles Davis disait que : "La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence."

Comment trouver le bon rythme d'une vie ?

Il faut être vigilant. La réflexion que je me fais plusieurs fois par jour, c'est que je ne suis pas assez fort. Apprendre à être rigoureux sans être crispé !