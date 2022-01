Manche. Cagnotte : Vivek Singh lance un appel pour aider son pays d'origine, l'Inde

Souvenez-vous, nous avions fait sa connaissance, il y a un peu plus d'un an. Vivek Singh, conseiller municipal de Condé-sur-Vire et entrepreneur, originaire de l'Inde, était parvenu à importer de son pays plus d'un million de masques en Normandie alors que nous en manquions tous.

Aujourd'hui, son pays est confronté à une hécatombe. Le Covid-19 tue des centaines de milliers de personnes (plus de 250 000 victimes selon le dernier décompte). Les hôpitaux sont saturés et manquent de matériel.

Vivek Singh tente d'apporter son aide à son pays et à ouvert une cagnotte en ligne pour l'achat de bonbonnes d'oxygène, des concentrateurs et générateurs d'oxygène pour les envoyer en Inde car la situation est catastrophique et hors de contrôle selon Vivek Singh.

Vivek Singh qui a été confronté au décès d'un ami sans pouvoir réagir.

Vivek Singh a déjà pu acheter plusieurs concentrateurs et générateurs d'oxygène. Mais ces matériels et les transports aériens sont chers et il a donc besoin de l'aide et la générosité des Normands.

La cagnotte est à retrouver ici.