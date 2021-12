Il conduisait en état d'ivresse

Rue de la voute à Petit-Couronne, un véhicule se comporte pour le moins bizarrement. Il roule à contre-sens et ne cesse de faire des embardées sur l'autre voie. Il est 19h, ce mardi 1er mai. En constatant cette conduite pour le moins dangereuse, les forces de police décident de contrôler le conducteur.

Lorsque celui-ci ouvre la fenêtre de sa portière, des bouffées d'alcool se dégagent de l'intérieur de la voiture. L'homme, né en 1975 et résidant à Grand-Quevilly a les yeux brillants et peine à comprendre ce qu'on lui dit. Le siège avant est couvert de bouteilles vides et pleines. Après contrôle il s'avère que l'homme conduisait avec 1,82 gramme d'alcool par litre de sang. Il a été placé en cellule de dégrisement.