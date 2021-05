[Photos] Rouen. Les soignants de réanimation réclament plus de reconnaissance

Tous les soirs à 20 heures, les confinés rendaient hommage aux soignants en les applaudissant à leur fenêtre. C'était au printemps 2020. Un temps qui semble déjà bien lointain pour les personnels soignants en réanimation, qui sont toujours en première ligne face à la Covid-19 et qui n'ont pas relâché la pression depuis. Ils étaient en grève, mardi 11 mai, et ont manifesté, quand ils n'étaient pas mobilisés, pour crier leur ras-le-bol et demander davantage de reconnaissance. Environ 200 soignants ont défilé à Rouen, du CHU, du centre hospitalier d'Elbeuf, du centre hospitalier de Dieppe et de quelques hôpitaux ou cliniques privés.

"On n'a pas eu nos droits de vacances en janvier ou février, on est rappelés sur nos week-ends ou nos RTT, explique Delphine, infirmière en réanimation à Dieppe. Beaucoup de personnels sont à bout de souffle, avec des problèmes de dos, d'épaules… Et dans la tête, ça ne va pas toujours non plus." Et pour cause, les services affichent toujours complet et la pression reste constante.

Devant le Théâtre des arts, les soignants ont simulé des actes de réanimation, comme un symbole de leur détresse. -

"Ce qui est moralement difficile, c'est de voir mes collègues tomber un par un, explique Florian, infirmier en réanimation au CHU. Les jeunes diplômés arrivent et sont lessivés au bout d'un an. On rappelle des retraités avec cette impression terrible de tirer sur la corde… Ces gens se donnent beaucoup et sont cassés par la machine du travail."

Seuls les soignants qui n'étaient pas mobilisés ont pu participer à la manifestation. -

Une reconnaissance des métiers de la réa

Lors de ce mouvement national, les soignants réclamaient une reconnaissance et un statut spécifique pour ceux qui officient en réanimation. "C'est vraiment quelque chose de technique. On ne peut pas venir nous renforcer d'un autre service sans formation, de six à huit semaines pour une infirmière et de deux à trois semaines pour une aide-soignante", explique Sabrina, elle-même aide-soignante en réanimation. Alors, ces personnels voudraient le voir sur leur fiche de paie.

Le cortège a défilé du CHU de Rouen au Théâtre des arts en passant par les quais, rive droite. -

Des soignants qui, au quotidien, effectuent des gestes, dont dépend la vie des patients. Ils réclament aussi que le quota de 2,5 patients par soignant soit davantage respecté. "On risque d'arriver à une augmentation de la mortalité par manque de surveillance", estime Florian.