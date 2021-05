Clères. Asa, le petit panda roux, a quitté le parc

Il y avait de l'émotion chez les soigneurs, le mardi 11 mai, à l'heure de faire leurs adieux à Asa. En un peu moins d'un an, la petite femelle panda roux était devenue la mascotte du Parc de Clères. Mais le coordinateur européen, qui gère la reproduction de cette espèce, a décidé qu'il était temps pour elle de rejoindre un mâle et un autre programme, à Mulhouse.

Un transfert très organisé

"Je suis un petit peu triste quand même, car je l'ai vue évoluer, grandir, reconnaît Maïlys Ludet, soigneuse animalière qui se charge, entre autres, des pandas roux. Après, c'était la suite logique, je savais qu'elle allait partir à peu près à ce moment-là de l'année. Je sais qu'à Mulhouse elle sera bien, avec un petit mâle, donc je ne m'inquiète pas pour elle."

Si ce transfert a été programmé pour respecter au mieux le rythme d'Asa et de sa mère, toute une logistique a dû être déployée. Par exemple, le long trajet assuré par un transporteur spécialisé sera réparti sur deux jours, pour une arrivée dans l'est prévue près de 24 heures après avoir quitté la Normandie. "L'animal doit être dans le noir le plus possible mais avec ce qu'il faut, bien sûr, pour respirer, précise Julie Levrier, capacitaire au Parc de Clères. En plus, il lui faut de la nourriture dans la caisse."

À Clères, Asa laissera le souvenir d'une petite boule de poils "très curieuse, intéressée par tout ce qu'on faisait, qui venait tous les matins à nos pieds pour nous renifler, et en même temps un peu peureuse quand on faisait des mouvements brusques", selon Maïlys Ludet. Pour ne pas couper trop vite les liens, la soigneuse a d'ailleurs prévu de prendre des nouvelles et de rester en contact avec ses confrères de Mulhouse. "Si c'est possible, j'irai aussi la voir cet été", promet-elle.

