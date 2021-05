Flers. Le Laser Box se prépare à rouvrir sous certaines conditions

C'est un protocole sanitaire strict qui va être mis en place au Laser Box de Flers. Lundi 10 mai, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les salles de jeu devront respecter une jauge d'accueil de 50 % de leur capacité. E attendant la réouverture fixée au mercredi 9 juin prochain, l'établissement réfléchit à son futur protocole.

"Nous allons tout désinfecter", explique Arthur Belvigne, salarié du Laser Box. Pistolets laser et gilets seront nettoyés après chaque utilisation. "Le but est que personne ne touche le matériel qu'une autre personne a utilisé", précise l'employé. Lorsque les clients vont entrer dans la salle de briefing, "lavage de main obligatoire" et rebelote avant de franchir la porte du terrain de jeu. Une fois la partie commencée, l'équipe du Laser Box doit s'assurer que tous les gestes barrières sont bien respectés. "Si ce n'est pas fait, il peut y avoir des conséquences, nous devons redoubler de vigilance." La traçabilité est aussi le mot d'ordre : "Si un de nos clients nous appelle pour nous dire qu'il est positif, on doit être en capacité de prévenir tous ceux qui sont venus", détaille Arthur.