Domfront. La Ville entre dans la course au tourisme

"C'est un projet de mise en lumière de nos atouts et richesses", a annoncé lundi 10 mai, le maire de Domfront Bernard Soul, lors de la présentation des différents projets touristiques qui seront menés sur les cinq prochaines années. Et l'enjeu est de taille : redynamiser la cité médiévale pour permettre de réactiver les flux économiques des secteurs privés qui se voyaient disparaître depuis quelques années.

Faire tourner l'économie

"On veut que les visiteurs dorment sur place pour créer des opportunités privées", précise Anne Ravard, directrice adjointe d'In Extenso Tourisme, agence d'ingénierie culturelle basée à Paris et Bordeau, en charge du projet. Ainsi, d'ici 2024, l'ancien palais de justice devrait être réhabilité en un espace de découverte médiévale. Il deviendrait alors une halle gourmande dans laquelle des commerces, des ateliers de cuisine, une zone d'événement et une terrasse extérieure prendraient place. Néanmoins, la taille du palais de justice ne permet pas de loger tous ces éléments, c'est pourquoi la piste d'une extension est évoquée. Les rues de la ville sont aussi concernées par ce projet touristique de grande ampleur. Les vitrines laissées de côté, qui se sont abîmées avec le temps, devraient bénéficier d'un nouveau coup de pinceau, pour ne pas dire de pouce. Des bénévoles d'une association de street art se sont vu attribuer la mission de redécorer certaines devantures.

Un château à fort potentiel

Élément phare de la cité médiévale, le château de Domfront va se refaire une beauté. Des aménagements vont être effectués pour permettre l'accès aux personnes en situation de handicap. Pour les enfants, un parcours filet devrait voir le jour. Quant au donjon, des études sont en cours pour savoir ce qui pourrait être réalisé dessus. "Il pourrait y avoir une réinterprétation du volume", explique Anne Ravard. Il faut aussi du "neuf" : une galerie immersive pour se retrouver au cœur de l'époque médiévale devrait être érigée dans les années à venir. Mais tous ces travaux ne se font pas seulement avec la force des mains, de grosses machines sont nécessaires, qui doivent passer sur le pont, seul accès à l'enceinte du château. Une étude a donc été menée pour savoir si l'architecture pouvait supporter le poids des véhicules de chantier. Conclusion, le temps a eu raison de la passerelle et elle nécessite une rénovation. "Une partie de celle-ci va être détruite puis reconstruite", a annoncé le maire. La fin de cet immense projet, tous travaux confondus, est programmée pour 2026.