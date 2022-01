Alençon. Trois pôles de santé pour lutter contre la désertification médicale

En 2017, 3 500 assurés sociaux étaient sans médecin traitant à Alençon. Un peu plus de trois ans plus tard, trois Pôles de santé libéraux et ambulatoires (PSLA) sont sur les rails. Lundi 10 mai, préfète, directrice adjointe de l'Agence régionale de santé, président de Région et maire d'Alençon ont visité ces trois sites. "Je sais que le projet situé sur le site de la Providence provoque des inquiétudes au niveau architectural", a précisé le maire d'Alençon. En appui à ces inquiétudes, les binômes de la majorité départementale, candidats sur les cantons Alençon 1 et 2, ont boycotté cette visite. Le président du Département, lui, était excusé.

Le PSLA de Saint-Germain-du-Corbéis, qui abrite cinq médecins généralistes, quatre infirmières, une diététicienne, un psychologue et un pédicure, est opérationnel depuis septembre 2020. Celui de Perseigne-Montsort ouvrira le 6 juillet avec sept praticiens dont quatre généralistes. Quant à celui du parc de la Providence : les travaux débuteront le 17 mai pour une ouverture au second semestre 2022, avec dix cabinets de médecin.