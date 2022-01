Métropole de Rouen. Déconfinement : la culture en plein air tout l'été

"Tous dehors, tous en plein air, tout pour la culture locale et pour l'emploi local", résume Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie (MRN). Avec le déconfinement qui se confirme, la collectivité entend donner un grand coup de pouce au monde de la culture en organisant jusqu'à 200 événements sur tout le territoire pendant l'été.

Un appel à projets pour le plein air

Pour satisfaire cette programmation ambitieuse, la MRN lance un appel à projets artistiques auprès des compagnies et collectifs du territoire. Ils ont jusqu'au 10 juin pour faire des propositions de spectacle en plein air sous la forme de leur choix. Une sélection sera ensuite opérée et les projets retenus pourront être subventionnés jusqu'à 5 000 euros chacun. Une enveloppe de 200 000 euros est consacrée à cet appel à projets, soit potentiellement 40 performances subventionnées. Elles seront ensuite programmées entre le 16 juillet et la 29 août.

La saison touristique lancée les 19 et 20 juin

Autre nouveauté en 2021, un week-end de festivités les 19 et 20 juin, pour marquer le lancement de la saison touristique.

"Il a pour but de montrer le foisonnement des offres touristiques culturelles et patrimoniales sur le territoire", détaille Christine de Cintré, présidente de Rouen Normandie tourisme et congrès. Il vise à mettre en avant les grands événements touristiques de l'été, à savoir Flaubert 21 et le lancement de la Seine à vélo. Au programme : rallye gastronomique, randonnées, balades à vélo, ateliers, croisières du port, déjeuners sur la Seine mais aussi des spectacles déambulatoires dans le centre-ville ou sur les quais.

Pour l'occasion, le château de Robert le Diable accueillera des événements autour du médiéval fantastique. Deux autres week-ends sont prévus sur le site, les 3 et 4 juillet, autour des arts de la rue et, les 7 et 8 août, sur l'histoire de la Normandie avec des reconstitutions médiévales.

Les rendez-vous habituels maintenus

En parallèle de ces nouveautés, des rendez-vous habituels sont maintenus, comme Cathédrale de lumière, les Terrasses du jeudi, Rouen sur mer, Graines de jardin ou encore le festival Rush.