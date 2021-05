Formule 1. Esteban Ocon et Pierre Gasly tout juste dansles points en Espagne

Les pilotes normands Esteban Ocon et Pierre Gasly ont terminé une nouvelle fois dans les points lors du Grand Prix d'Espagne dimanche 9 mai, mais sans être transcendants. En effet, ils terminent aux 9e et 10e places, tout juste dans les points.

Un regret pour Pierre Gasly qui, à la suite d'un mauvais positionnement sur la grille de départ, s'est vu infliger cinq secondes de pénalité, ce qui lui a coûté sûrement la 9e place. "C'est complètement idiot de ma part et je m'en veux parce qu'on finit à un dixième de la neuvième place. Du coup, je perds un point, donc non… C'est complètement stupide de ma part. Après voilà, c'est un mauvais jugement et je vais faire plus attention sur les prochaines courses", a-t-il réagi.