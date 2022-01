Rugby. Le Rouen NR assure son maintien en Pro D2 face à l'Usap

Vendredi 7 mai, le Rouen Normandie Rugby a réussi à s'imposer face au leader du championnat, l'US Perpignan. Par la même occasion, les Lions de Richard Hill assurent ainsi leur maintien en Pro D2 pour la saison prochaine. Dès la mi-temps, les Rouennais ont pris la tête, 19-3, et à la fin de la rencontre, les Rouennais se sont imposés 31-17 sur leur pelouse du stade Mermoz.

Dernière journée le 14 mai

Avec 54 points, 11 victoires, un nul et 17 défaites au compteur, les Rouennais sont à la 13e place du classement et sont mathématiquement hors de la zone de relégation, devant Aurillac, Valence-Romans et Soyaux-Angoulème.

Avec le maintien assuré, le Rouen Normandie Rugby va pouvoir attaquer la 30e et dernière journée de championnat sereinement, vendredi 14 mai, face à Biarritz, qui est sur la troisième marche du podium. Face aux Biarrots sur leur terrain, les Lions ne l'ont pas emporté lors des deux dernières rencontres. Cette saison, lors du match aller, les Rouennais s'étaient inclinés 16-23. Sans pression, les Normands finiront-ils leur saison par une victoire ?