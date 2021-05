[Photos] Le Havre. Les supporters rendent un hommage à Christophe Revault

Un hommage a été rendu, vendredi 7 mai dans l'après-midi, à Christophe Revault devant le stade Océane du Havre. L'ancien gardien de but du HAC est mort la veille à son domicile près du Havre. Âgé de 49 ans, il a succombé à un arrêt cardiaque.

Un hommage émouvant

Christophe Revault est aussi passé par le PSG, Rennes et Toulouse, et il a laissé une place toute particulière dans le cœur des supporters Ciel et Marine. Preuve en est avec la centaine de supporters qui a participé à cet hommage derrière une grande banderole avec le prénom Christophe, écrit en lettres blanches sur fond noir.

"Le joueur était grand, l'Homme restera immense", est-il inscrit avec le portrait de Christophe Revault. Plusieurs photos du joueur ont été installées sur la pelouse de l'ancien stade du HAC, où se sont recueillis les supporters. Des bouquets de fleurs ont été déposés, en souvenir de Christophe Revault.

Une grande banderole a été déployée à l'occasion de l'hommage. - Jean-Baptiste Bouin

Sur la pelouse de l'ancien stade du HAC, des photos ont été installées. - Jean-Baptiste Bouin

(Avec notre correspondant, Jean-Baptiste Bouin sur place)