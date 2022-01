Alençon. Architecture du futur pôle de santé : bientôt des modifications

Début mai, les Amis du vieil Alençon s'étaient émus de l'architecture du futur pôle de santé, dans le parc de la Providence, au pied de la basilique.

Jeudi 6 mai, élus et services de la communauté urbaine ont rencontré plusieurs associations locales du Patrimoine, ce qui a permis de revenir sur les caractéristiques architecturales de l'extension du bâti existant. "Cette réunion a été très constructive, estime la collectivité. L'extension contemporaine de ce projet a suscité des débats qui se sont tenus dans un cadre respectueux et un esprit positif." Il a été convenu que cette extension ferait l'objet d'échanges complémentaires entre les parties prenantes (élus et services de la collectivité, partenaires financiers du projet, architectes, réseau associatif…) et serait sujette à des modifications qui seront arbitrées d'ici à la fin de l'été.

En revanche, les travaux concernant la partie ancienne de l'Hôtel Bonet, qui ne font l'objet d'aucune controverse, "démarreront pour leur part courant mai", précise la communauté urbaine.