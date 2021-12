Cherbourg-en-Cotentin. L'Autre Lieu a ouvert ses portes à l'Hyper Focus

En ces temps de crise sanitaire, les résidences artistiques sont devenues les passe-temps favoris de nombreux artistes. Une nouvelle résidence artistique a lieu cette semaine, du dimanche 2 au jeudi 6 mai, dans les locaux de l'Autre Lieu à Cherbourg-en-Cotentin. Résonnent les voix de Jyeuhair et Neysa Barnett (UTO) ainsi que les douces mélodies concoctées par Antoine Cadot, Nils Peschanski (Global Ntework) et Samba de la Muerte. Durant cette résidence les artistes réalisent trois morceaux live inédits qui seront captés par l'équipe vidéo Futur Production au sein du Studio Chaudelande. Vous pouvez suivre la résidence sur le compte Instagram et la page Facebook de l'événement, organisé par Neuvième Ruche et Focus Entertainment.