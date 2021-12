En questions. Agriculture : "S'il ne pleut pas, les choses vont devenir dramatiques"

Pascal Férey est président de la Chambre d'agriculture de la Manche et producteur de lait à Saint-André-de-Bohon.

Depuis quand la situation agricole est-elle critique dans le département ?

La situation s'est compliquée à partir de la mi-mars. Le froid s'est installé, de plus en plus vigoureux, combiné avec un vent de nord-est. Au départ, nous n'y avons pas plus prêté attention que cela. Mais les fortes gelées d'avril, même si elles ont été moins dramatiques dans la Manche que dans d'autres départements, doublées d'un vent très asséchant, ont stoppé nette notre végétation. Nous avons donc perdu l'ensemble de la pousse d'herbes du mois d'avril, qui représente, avec le mois de mai, 30 % de la production d'herbe de l'année.

Comment s'organisent les agriculteurs ?

Beaucoup d'éleveurs repuisent dans les stocks. D'autres, qui basent tout sur la pâture printemps-été-automne, sont démunis. Le tout se conjugue avec une hausse astronomique du prix du soja et du colza, et il n'y a plus de soja non-OGM. S'il ne pleut pas cette semaine, les choses vont devenir dramatiques. Nous avons également besoin d'une remontée des températures, qui permettra la pousse des semis.

Comment s'armer face à la sécheresse ?

Il faut que les agriculteurs anticipent le changement climatique. Avoir une mixité entre la pâture ou l'ensilage d'herbe et le maïs est à mon avis une voie raisonnable. Des systèmes 100 % herbe, dans une année comme celle-ci, c'est compliqué. Tous les ans, nous voyons des modifications du climat qui nous compliquent la vie. Le conseil que l'on donne, pour éviter d'être dépendants des achats alimentaires, c'est d'avoir un panachage de productions fourragères sur l'exploitation.