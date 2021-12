Calvados. Pour les lycéens, une rentrée particulière

Depuis lundi 3 mai, les collégiens et lycéens ont repris le chemin de l'école. Les lycéens font leur rentrée en demi-jauge, avec une alternance entre cours en présentiel et à distance. À quelques semaines du baccalauréat, cette situation n'est pas forcément simple à vivre : "Ça rajoute du stress car le bac approche, mais je suis contente de reprendre les cours", confie Anaëlle Leroux, en classe de première au lycée Allende à Hérouville-Saint-Clair.

Si cette rentrée n'est pas facile pour les élèves, elle ne l'est pas non plus pour les proviseurs et professeurs. "C'est une logistique considérable, admet Sébastien Duval-Rocher, proviseur du lycée Jean-Rostand à Caen. Heureusement que cette organisation en demi-jauge était déjà en place dans l'établissement", ajoute-t-il. Néanmoins, il faut s'adapter à toutes les situations : "Les élèves du groupe A viennent en cours en semaine A et ceux du groupe B en semaine B. Nous faisons revenir une fois par semaine les secondes parce que c'est long pour eux et les terminales reviennent tous pour leurs enseignements de spécialités."