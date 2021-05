Caen. Le Festival Out Fest valorise le patrimoine et les artistes normands

Faire découvrir de nouveaux artistes et le patrimoine normand. Tel est l'objectif hybride de Adrien Hoareau et Maxime Parfait, professionnels de la culture à l'initiative du Festival numérique Out Fest. Les deux jeunes hommes travaillent au Cargö à Caen, en tant que régisseur lumière et technicien de son, en apprentissage. Adrien Hoareau nous parle du projet.

En quoi consiste le Out Fest ?

L'idée est de confronter la scène locale régionale au patrimoine normand, d'allier les deux. On diffuse "en direct" chaque samedi sur Facebook et YouTube un concert, tourné en amont. Avec une configuration live, on a une meilleure interaction avec le public. Trois ont déjà été tournés et on prévoit au total entre huit et neuf concerts. Le premier sera diffusé samedi 8 mai à 19 heures, avec Beach Youth. C'est un groupe caennais de surf pop qui joue depuis la Roseraie, à la Colline aux oiseaux. Ce sont quatre jeunes d'une vingtaine d'années. Ils viennent d'ailleurs de sortir leur premier album Postcard.

Comment est né ce projet ?

Avec Maxime, nous sommes issus du milieu culturel et on a été impactés par la crise. On souhaitait absolument faire quelque chose. Faire des lives dans une salle de spectacle, on trouvait ça assez simple et banal et puis parfois, c'est compliqué. On s'est dit : "Pourquoi pas en extérieur ?" Dans notre région, nous avons un patrimoine riche et varié, avec des bâtiments historiques, des grands parcs, des zones naturelles. La programmation des lieux sera dévoilée au fil des semaines sur les réseaux sociaux. Durant les concerts, on pourra apprécier une visite vidéo des lieux.

Comment avez-vous choisi les artistes ?

On a raisonné de plusieurs manières, on a des contacts directs avec des artistes régionaux grâce au Cargö, puis on a fait une liste des artistes que l'on connaissait, on a essayé de tendre vers une parité de genres et de styles musicaux. On essaye vraiment de balayer plusieurs univers. Dans les prochaines semaines, après les Beach Youth, on retrouvera Zélie, DJ productrice en techno industrielle, de Caen Cuften, du pays de Falaise, et La Gallera Social Club, de la Ferté Macé (Orne).

Est-ce un challenge pour vous ?

Totalement. À la base, ce n'est pas vraiment notre domaine. Ici, on parle de vidéo, de communication, de programmation. Avec Maxime, on a été accompagnés par nos proches. Ce festival, ça rassemble énormément, on a monté une équipe. Lorsque l'on a tourné l'enregistrement des Beach Youth à la Roseraie, les gens s'arrêtaient au loin. On refait vivre un peu la culture via des concerts comme ceux-là, et ça fait vraiment du bien.

Pratique. Out Fest est à retrouver sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook et Instagram. Le premier concert sera diffusé samedi 8 mai à 19 heures, avec le groupe Beach Youth. Gratuit.