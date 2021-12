Seine-Maritime. "Notre objectif est qu'il y ait, chaque semaine, de plus en plus d'élèves testés"

Olivier Wambecke est le directeur académique des services de l'Éducation nationale en Seine-Maritime.

Au lendemain de la reprise des cours pour les élèves et du retour en classe pour les écoliers de maternelle et de primaire, il fait le point sur le déploiement des tests salivaires et des autotests dans les établissements. Au moins deux classes ont également fermé leurs portes dans le département face à, au moins, un cas positif de Covid-19.

Quel bilan tirez-vous de cette rentrée avec de premières fermetures de classe ?

Pour rappel, une classe est fermée dès qu'il y a un cas positif. C'est une procédure qui est rodée, les établissements scolaires sont très réactifs sur ces sujets-là, permettant ensuite de tracer et d'isoler si besoin. Mais il y a, à l'heure actuelle, très peu de cas positifs, ce qui est logique puisque nous venons de reprendre la classe.

Comment sont déployés les tests

salivaires dans les établissements ?

Il y a une montée en puissance depuis le 8 mars et le retour des vacances de février. Ces tests, qui sont moins contraignants que les prélèvements nasopharyngés, sont programmés dans un certain nombre d'écoles. Notre objectif est que toutes les semaines, il y ait de plus en plus d'élèves concernés. On travaille de près avec les laboratoires et leur capacité. Il s'agit aussi d'agir en réaction lorsqu'il y a un cas ou plusieurs cas positifs dans une école si cette école n'était pas dans le programme de la semaine.

Quand le personnel de l'Éducation

nationale pourra-t-il s'autotester ?

Il s'agit d'une des nouvelles mesures de la reprise, avec la distribution d'autotests à destination des enseignants et des personnels qui accompagnent les enfants (Atsem et AESH). Ces kits commencent à être distribués, 10 000 d'entre eux sont attribués à la Seine-Maritime et un kit renferme cinq autotests. Le personnel est invité à se tester chez lui deux fois par semaine, et cela jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les lycéens bénéficieront aussi de ces autotests deux fois par semaine.