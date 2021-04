Attaque de Rambouillet. Hommage national à Stéphanie Monfermé vendredi

D'après les informations de nos confrères du Parisien, le Président Emmanuel Macron sera présent jeudi 29 avril aux obsèques privées de Stéphanie Monfermé, tuée par un Tunisien de 36 ans radicalisé vendredi 23 avril, au commissariat de Rambouillet, dans lequel elle travaillait comme agent administratif. Une semaine après le drame, le Premier ministre Jean Castex présidera, vendredi 30 avril, une cérémonie d'hommage national, à Rambouillet. Une minute de silence a été observée dans plusieurs commissariats de l'hexagone lundi 26 avril, à l'appel du syndicat Unité SGP Police. La victime, âgée de 49 ans et mère de deux filles de 13 et 18 ans, était née à Coutances, et aurait grandi à Montmartin-sur-Mer.

Avec AFP.