Coutances. Attaque à Rambouillet : hommage dans la ville d'origine de Stéphanie

Partout en France, des hommages ont été rendus lundi 26 avril à Stéphanie Monfermé, agente administrative tuée vendredi 23 avril devant le commissariat de Rambouillet (Yvelines). Policiers et élus se sont réunis à 17 h 30 devant le commissariat de Coutances, la ville de naissance de cette femme de 49 ans. Tous ont apporté leur soutien à la famille de leur collègue, avec une prise de conscience que résume Catherine, policière, à La Manche Libre : "Cela aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous."

Les maires de Coutances et Montmartin-sur-Mer, Jean-Dominique Bourdin et Bruno Quesnel, ainsi que le maire délégué de Hérenguerville Michel Hermé étaient présents pour soutenir la famille et les effectifs de police, "chargées de notre protection", a rappelé Bruno Quesnel.