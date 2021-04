Attaque de Rambouillet. Un appel pour rendre hommage à Stéphanie M. dans toute la France

Trois jours après l'assassinat de Stéphanie M., agente administrative au commissariat de Rambouillet, un hommage sera rendu à la policière ce lundi 26 avril à 17 h 30, devant l'hôtel de ville des Yvelines. Même si le gouvernement n'a pas encore annoncé une date d'hommage national, le syndicat Unité SGP Police appelle l'ensemble des personnels de police, gendarmerie et préfecture à se rassembler symboliquement à 17 h 30 devant leur bâtiment, dans toute la France. Stéphanie M. est née à Coutances et a grandi à Montmartin-sur-Mer. "On pense immédiatement aux enfants et à la famille. En l'espace d'une seconde, c'est un drame qui arrive dans une famille et qui sera là ad vitam aeternam", a confié, ce lundi, le maire de Montmartin, Bruno Quesnel.