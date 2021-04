France-Monde. Ceux qui ne veulent pas voir commémorer la mort de Napoléon

Faut-il effacer la figure historique française la plus célèbre à travers le monde ? En 2005, Chirac avait dû renoncer à commémorer Austerlitz ; en 2021, le bicentenaire de la mort de Napoléon soulève encore l'opposition de groupes de pression qui multiplient les tribunes hostiles dans la presse. Motif : Bonaparte a rétabli en 1802 l'esclavage supprimé en 1794, et il a édicté le Code civil qui place la femme en position subalterne… Réponse des historiens : le Premier Consul a certes eu tort de céder aux financiers français qui réclamaient, au nom de la reprise économique, l'abolition de la loi de 1794. Quant au Code civil, c'est sous la Révolution qu'il avait été élaboré : Bonaparte l'a juste achevé. Et vouloir oublier Napoléon serait absurde.