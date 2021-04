[DOSSIER] Caen. Bientôt une mousse en terrasse ?

Le retour à la vie normale se rapproche. Le Président Emmanuel Macron semble tenir son discours sur une réouverture des terrasses des bars et restaurants à compter de la mi-mai. En coulisses, les patrons s'organisent. "Peu importe le jour où il nous dit d'ouvrir, on est prêts. On attend les clients avec impatience", dit Gildas Herriau, pinceau à la main. Le responsable de salle de L'Ardoise, dans le Vaugueux, prend son mal en patience et refait à neuf la terrasse du restaurant. "On a récupéré des palettes, créé des assises et des dossiers. En six mois de fermeture, je suis passée par peintre, menuisier, livreur… Je suis devenu polyvalent !" sourit-il, optimiste.

"Mon corps n'a qu'une hâte, c'est de

reprendre et de courir à fond"

En descendant vers le port, sur le quai de Juillet, Geoffray Frémin a lui aussi pris les devants. Une ambiance florale et colorée attend les clients dans le bar les Sardines. "Un rosier qui tombe du store, des bancs de poissons sur les côtés de la terrasse. Il faut créer une atmosphère." L'an dernier, le bar avait investi presque 5 000 euros de mobilier. Pour rentabiliser cet investissement, il compte notamment sur l'extension directement sur le quai. L'opération lancée en 2020 est reconduite par la Ville. Seul changement : l'extension est limitée à 60 m2 au lieu de 75 m2. "L'idée est de compenser le manque de place dans l'établissement sur l'espace public", indique Ludwig Willaume, adjoint aux espaces publics. À une condition, selon Geoffray Frémin. "Si le temps est avec nous, ça va être extraordinaire, mais il ne faut pas oublier que l'on est en Normandie…"

Le problème de la météo se pose également pour le restaurant Bœuf & Cow, en face de l'église Saint-Pierre. "On a acheté des grands parasols, mais s'il pleut, on n'a aucune solution pour abriter les clients. On va croiser les doigts pour ne pas qu'il pleuve pendant un service, confie le gérant Grégoire Ritzenthaler, un peu dubitatif. On va essayer de faire le plus beau avec nos moyens, qui sont des moyens d'un restaurant fermé sept mois dans l'année."

De manière générale, les gérants des cafés et restaurants ont hâte de pouvoir remettre le couvert. "C'est bizarre de ne rien faire quasiment du jour au lendemain. Mon corps n'a qu'une hâte, c'est de reprendre et de courir à fond, tous les jours ! Il faut redonner de la vie à ce quartier", raconte plein d'énergie Gildas Herriau. Au restaurant, Grégoire Ritzenthaler a besoin de retrouver l'essence même de son métier. "Aujourd'hui, on passe une commande, on donne un sac, les gens repartent. Le contact et le temps passé avec les clients, ça nous manque vraiment !", lâche celui qui prévoit déjà une semaine de cohésion avec son équipe avant la réouverture. Chacun se prépare avec discrétion avec l'espoir que le couvre-feu ne soit plus d'actualité dans quelques semaines.