En questions. Luc Chauvel : "Je suis content de la réaction des joueurs parce qu'ils n'ont rien lâché"

Avec une dernière victoire contre Neuilly-sur-Marne mardi 20 avril (5-3), les Drakkars ont bien ponctué un championnat mal entamé qui s'est déroulé en deux phases. Leur coach Luc Chauvel dresse le bilan et se projette sur la saison prochaine.

La nouvelle formule du championnat vous a-t-elle déstabilisée ?

"Au début de ce deuxième championnat, on savait que seul le premier de la poule jouerait la finale. On a bien débuté à Neuilly (2-4), puis on a enchaîné quelques défaites à un but. Mais ce match a peut-être donné un surplus de confiance. Il nous a manqué pas mal de choses, en termes de sacrifice et d'impact, pour s'en sortir collectivement."

Qu'est-ce qui a permis à vos joueurs de réagir sur la phase retour ?

"Ça a mis du temps pour reprendre les choses en main et retrouver le plaisir de la glace. À partir du moment où on a été plus impliqués, cela a été plus facile. La réaction a pris le dessus sur la déception. Je suis très content de la réaction des gars parce qu'ils n'ont rien lâché, même dans la difficulté."

Comment expliquez-vous que votre équipe était plus offensive que

d'habitude ?

"Ce sont des petites choses, on a su montrer qu'on savait attaquer mais qu'on devait provoquer cette réussite pour être plus offensifs. Le fait que toutes les lignes arrivent à marquer, c'était important."

À quoi s'attendre la saison prochaine ?

"Les entretiens individuels ont eu lieu la semaine dernière avec les joueurs, afin de connaître leurs envies. Il n'y a presque rien d'officiel à ce jour. On a une volonté de continuité, avec l'objectif d'avoir une grosse ossature et de l'étoffer par touches."