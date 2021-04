Normandie. Les grandes marées reviennent, soyez prudents !

C'est un spectacle fabuleux, un plaisir pour les pêcheurs à pied mais aussi un risque d'incidents : du lundi 26 avril au jeudi 29 avril, une nouvelle période de grandes marées est prévue sur le littoral de la Normandie. Le pic est attendu mercredi, avec un coefficient à 111.

Avant de s'aventurer sur le littoral ou l'estran, il est indispensable de consulter les horaires et coefficients de marée et la météo. Il est conseillé d'informer un proche sur le lieu de sa sortie et son horaire de retour estimé. Il convient aussi d'emporter un téléphone portable afin d'alerter les secours en mer, via le 196, en cas de problème.

La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord rappelle que "quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante". Les incidents sont fréquents, en particulier en baie du Mont-Saint-Michel ou au trou à l'homme à Étretat. En 2020, les Cross Jobourg et Gris Nez ont coordonné 101 opérations liées à des isolements par la marée sur la façade.