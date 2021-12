Rouen : il se fait passer pour quelqu'un d'autre

Il est bien tard, ce mardi 15 mai, un peu avant 4h, lorsque ce véhicule est arrêté par les forces de l'ordre pour une infraction commise sur le Boulevard des Belges, à Rouen. Rien de bien original, jusqu'à ce qu'un des policiers demande au conducteur ses papiers et ceux du véhicule.

Le jeune homme n'est en mesure de présenter qu'une pièce d'identité. Et quelle pièce d'identité : non seulement il ne ressemble absolument pas à la personne qui se trouve sur la photo, mais il mesure 20 centimètres de plus que ce qui est indiqué sur ses soi-disant papiers.

Sans se démonter, le conducteur affirme alors qu'il a grandi de 20 centimètres en l'espace de deux ans, époque à laquelle il a fait faire sa pièce d'identité. Comble de la malchance pour lui : le policier qui l'a arrêté l'a reconnu. Car le conducteur est bien connu des forces de police.

Contrairement à ce qu'il prétend, l'homme, originaire de Oissel, est né en 1989 et non 1986. Après vérification par les forces de police il a été établi qu'il n'était pas la personne qu'il prétendait être. Une feinte pour éviter d'être reconnu, car il conduisait alors qu'il s'était vu retirer son permis.

Il a été interpellé pour usurpation d'identité et conduite sans permis.