Podcast. Lutte contre le terrorisme : le récit d'un commando marine

Louis Saillans a notamment servi au Sahel et au Moyen-Orient pendant 10 ans. Il a été membre des commandos Trépel et Jaubert, spécialisés dans le contre-terrorisme et la libération d'otages, et membre du commando de Penfentenyo qui met œuvre des équipes spéciales de neutralisation et d'observation.

Guerre contre le terrorisme

Ce soldat d'élite a participé à des opérations visant à libérer des otages ou neutraliser des terroristes. A 34 ans, il livre un témoignage précieux et rare d'homme de terrain. Un récit qui force le respect dans une écriture efficace et précise. L'homme de l'ombre raconte des missions sensibles et à hauts risques menées dans le sahel depuis 8 ans contre les terroristes, dans le cadre de l'opération Barkhane. Louis Saillans rend compte d'une guerre à balles réelles qui se déroule à 5000 kilomètres de Paris, sans trucages. Il partage une aventure humaine puissante au service de sa patrie. Un livre essentiel pour comprendre et réaliser que la guerre contre le terrorisme n'est pas une abstraction.

Ecoutez notre entretien avec Louis Saillans :

Louis Saillans - Chef de guerre - Mareuil Editions - 19,90 euros - Jean-Baptiste Bancaud