Cherbourg-en-Cotentin. Space X : décollage avec le directeur du Planétarium Ludiver

À 11 h 49 ce vendredi 23 avril, le vaisseau Crew Dragon de Space X a décollé de Floride, direction la Station spatiale internationale (ISS). À son bord, quatre astronautes, dont le Normand Thomas Pesquet. Tendance Ouest a suivi l'événement avec Sébastien Fontaine, directeur du Planétarium Ludiver, à Tonneville, accompagné de ses deux enfants. "La fusée, on a l'impression qu'elle brûle… On dirait qu'elle va exploser", raconte Charlotte, âgée de 11 ans, qui rêve de devenir astronaute. Son petit frère, Clément est quant à lui rassuré que le décollage se soit bien passé. Leur père, passionné par l'astronomie, leur explique l'opération et les risques qui vont avec et confie : "Je serai soulagé quand Thomas se trouvera réellement à bord de la station, dans quelques dizaines d'heures." Une fois arrivé à bord de la Station spatiale internationale, le Normand aura six mois pour effectuer une centaine de missions.

D'ici là, des séances d'observation de l'ISS seront organisées au Planétarium Ludiver, en soirée, quand l'établissement sera autorisé à rouvrir ses portes.