Manche. Atterrissage sur Mars : "une prouesse" pour le directeur du Planétarium

Jeudi 18 février, la communauté scientifique et le monde entier suivaient l'atterrissage sur Mars du Rover Perseverance. Quatre jours plus tard, la Nasa partageait le son d'une bourrasque de vent sur Mars, premier audio enregistré sur la planète rouge. Sébastien Fontaine, astronome de profession et directeur du Planétarium Ludiver, dans la Hague, salue cette avancée scientifique : "Il faut se rendre compte de la prouesse. Le Rover Perseverance fait la taille d'une petite voiture. C'est comme si vous parachutiez une Twingo sur Mars." L'ancien directeur du Palais de la Découverte, à Paris, rappelle les missions de ce rover : "Etudier la surface et le sous-sol martien avec les différents instruments que le robot a embarqués avec lui, mais aussi voir si l'eau à l'état liquide a bel et bien existé à cet endroit." Avec la recherche de preuves : y a-t-il eu, et y a-t-il encore de la vie sur Mars ?

Vous pourrez d'ailleurs observer et toucher une roche tout droit venue de Mars (via une météorite), exposée au Planétarium, dès sa réouverture.