Caen. Un pique-nique au pied de l'église Saint Pierre, ça vous dit ?

L'idée est originale et le lieu agréable. Installées depuis le jeudi 15 avril dans le square Darnetal au pied de l'église Saint-Pierre à Caen, trois tables de pique-nique font le bonheur des passants. Et ce ne sont pas Magali et Véronique, deux anciennes collègues de travail qui diront le contraire. Elles se sont donné rendez-vous dans le square pour déjeuner ensemble. "Je venais faire une course en ville, c'était l'occasion de passer un moment convivial au soleil", dit Magali, venue pour la première fois, comme Véronique. "Je connaissais bien sûr l'église Saint-Pierre, mais je ne savais qu'il y avait un square à l'arrière de ce bel édifice !"

Autour des arbres fruitiers, les deux amies dévorent leur repas du jour. "Les tables sont grandes, on a de l'espace. En ces temps de Covid-19, au moins, on respecte la distance !" Une chose est certaine, c'est que les deux amies reviendront se poser le temps d'un déjeuner ou à l'occasion d'une balade au marché du dimanche. "Ça serait bien que ça reste pérenne", dit l'une d'entre elles, déjà bien séduite par l'opération.