Le propriétaire King Street annonce qu'il ne souhaite plus "financer" les Girondins de Bordeaux (club)

"Un mandataire ad hoc a été nommé (qui) sera chargé d'assister le FC Girondins de Bordeaux dans sa recherche d'une solution durable", a expliqué le club dans un communiqué, évoquant "le contexte économique lié à la pandémie de la Covid-19 et (le) retrait de Mediapro (ayant) provoqué une baisse sans précédent des recettes des clubs de football français".

Cette annonce intervient dans un contexte de crise sportive aiguë - Bordeaux est 16e de L1 et lutte pour son maintien - et de très fortes tensions entre le président Frédéric Longuépée et les Ultramarines, le principal groupe de supporters, exacerbées depuis fin 2019 et une affaire de billetterie.

La crise s'est amplifiée au printemps 2020 avec la diffusion des "Girondins leaks", une série d'enregistrements audio, issus de réunions privées tenues entre décembre 2019 et mars 2020 entre les dirigeants bordelais et des abonnés du club, et diffusés par les Ultramarines sur les réseaux sociaux.

King Street était seul maître à bord à Bordeaux depuis qu'il avait racheté ses parts au fonds américain GACP (General American Capital Partners) de Joe DaGrosa, avec lequel il avait repris le club en 2018, jusque-là propriété de la chaîne M6.

Cette annonce "n'est malheureusement pas pour moi une grande surprise", a rapidement réagi le maire EELV de Bordeaux Pierre Hurmic. "Le plan de reprise du club, contre lequel j'avais voté en 2018 (ndlr: en tant que conseiller municipal d'opposition), ne paraissait pas, dès le début, en mesure d'assurer sa pérennité. Cela paraît chose confirmée aujourd'hui."

"Une page va devoir être tournée", a-t-il ajouté. "Tout devra être fait pour mettre en place une solution assurant la pérennité de ce club. Tous ses soutiens, partenaires et supporters devront se montrer solidaires et vigilants pour que la belle aventure sportive des Girondins de Bordeaux, engagée il y a 140 ans, se poursuive."

Dans un tweet, les Ultramarines ont souhaité le "départ immédiat et sans délai" de Frédéric Longuépée et que King Street "travaille dans les heures à venir à une cession du club saine et durable".