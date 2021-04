Rouen. Les spectacles Cathédrale de lumière de retour dès le 18 juin

C'est un succès incontesté depuis sa création. Les rendez-vous de Cathédrale de lumière, des projections sur la cathédrale de Rouen, attirent systématiquement la foule pendant les douces nuits d'été. Le spectacle sera bien de retour en 2021, dès le 18 juin, d'abord les vendredis et samedis, puis tous les soirs à la nuit tombée du 2 juillet au 19 septembre. Deux spectacles seront joués à deux reprises chaque soir : Les Nouveaux mondes sur le thème des grandes épopées maritime et Fiers et Conquérants sur l'histoire de Guillaume le Conquérant.

Des précautions seront prises en fonction de la situation sanitaire, avec probablement le "même dispositif que l'année dernière pour le confort et la protection du public. La jauge sera ainsi limitée à 1 500 personnes par représentation", indique la Métropole Rouen Normandie dans un communiqué.

Trois entrées seront prévues par le haut de la place et la sortie se fera par le bas pour respecter un sens de circulation unique.