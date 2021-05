Orne. Des Percherons dans la cour de l'Élysée

Faute de financement, la plus grande course d'attelage en Europe n'avait plus lieu depuis 2012. La Route du poisson devrait renaître, du 21 au 26 septembre, avec deux attelages de chevaux du Perche, présents sur le village départ. Ils sont issus du centre de valorisation, situé au Haras du Pin, dont la mission est d'acheter de jeunes chevaux de trait, de les mettre au travail, puis de les commercialiser auprès d'entreprises ou de collectivités, en France comme à l'étranger.

Avant l'arrivée du chemin de fer, les poissons qui étaient pêchés autour de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) étaient acheminés jusqu'à la rue Poissonnière à Paris à bord de voitures tirées par deux, quatre, voire cinq chevaux, le plus rapidement possible pour garantir la fraîcheur de la marchandise. Le poisson était dans de grands paniers avec des algues, et de la glace pour conserver le tout, ce qui rendait la charge à tracter très lourde. Les chevaux devaient ainsi être changés souvent. C'est en mémoire de cette période épique que la Route du poisson avait vu le jour, en 1991, puis tous les deux ans, avec quelque 150 chevaux de trait. Une épreuve d'endurance de 24 heures, disputée par des passionnés qui parcouraient ce périple à bord de leurs voitures à chevaux.

En 2021, trente ans après, l'équipage gagnant devrait être escorté par un attelage de quatre chevaux Percherons à travers les rues de Paris, jusque dans la cour du Palais de l'Élysée !