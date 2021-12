Cadeaux. La Vache Tendance Ouest vous offre une platine vinyle

Dès que vous entendez le signal de La Vache – Tendance Ouest, envoyez par SMS le code VACHE au 7 11 12 (2x65 centimes + coût d'envoi) ou téléphonez au 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute + prix d'appel)

Cette semaine, gagnez votre platine vinyle, avec deux haut-parleurs externes pour écouter vos vinyles 33 et 45 tours et découvrir un son analogique et inégalé !

Faites-en profiter toute la famille et faites revivre vos vieux vinyles ou de tous nouveaux sur cette platine moderne !