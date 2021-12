À 18 h 45 lundi 19 avril, les pompiers du Calvados sont intervenus pour un accident de la route. Une voiture et une moto sont entrées en collision avenue Henry-Chéron, à Caen. Le motocycliste, âgé de 43 ans, a été pris en charge par les secours et transporté médicalisé et en urgence absolue au CHU.

Dix sapeurs-pompiers du centre de secours de Caen Couvrechef ont été mobilisés sur cette intervention, ainsi qu'une équipe du SMUR.