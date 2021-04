Régionales 2021. Nicolas Bay : "Faire de la Normandie le champion français de l'énergie"

Si vous êtes élu, quels seront

vos priorités pour la Normandie ?

"Mettre fin au gaspillage de l'argent public, soutenir l'économie, les industries et l'agriculture, permettre la mobilité de tous les Normands, développer les énergies d'avenir et soutenir le nucléaire, défendre le mode vie, les traditions et l'identité normande et enfin, rétablir la sécurité et éradiquer l'islamisme."

On gaspille l'argent ici ? La Normandie a la réputation d'être une des régions les moins endettées de France…

"La Basse et la Haute-Normandie, c'est vrai, ont légué une dette extrêmement faible. Mais elle a considérablement augmenté au cours de la dernière mandature ! Elle était de 500 millions d'euros en 2015. Dans les prévisions budgétaires, la barre des 800 millions d'euros sera passée cette année. Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 25 %. C'est autant qui n'est pas mis dans les investissements."

Que ferez-vous pour maîtriser cela ?

"Il faut rationaliser les services du Conseil régional…"

Supprimer des emplois ?

"En tout cas ne pas renouveler certains départs à la retraite. Il faut reconcentrer la dépense publique régionale sur les domaines de compétence de collectivité. Je vous donne un exemple : le forum international Normandie pour la paix. C'est un entre-soi qu'Hervé Morin organise avec quelques élites, qui coûte cher aux Normands. Cela n'a aucune utilité."

Vous, élu, vous supprimerez Normandie pour la paix ?

"Evidemment, la Normandie n'est pas compétente pour agir de quelque manière que ce soit pour la paix dans le monde ! Hervé Morin utilise l'argent des Normands pour soigner sa stature politique nationale. Il est sans doute nostalgique de l'époque où il était ministre. A ce moment-là, il ne faut pas être président de région."

Que ferez-vous de mieux que

le président sortant si vous êtes élu ?

"Il faut, enfin, que le Conseil régional fasse le bras de fer avec l'Etat. La solution miracle d'Hervé Morin, c'est la régionalisation. Le ferroviaire fonctionne mal, c'est incontestable. La réponse ? La Normandie prend la gestion des Intercités. Les Normands payent un déficit d'exploitation de 50 millions d'euros par an et l'Etat s'est totalement désengagé."

Il ne fallait pas le faire ?

"Pas comme ça. Il fallait exiger de l'Etat qu'il s'engage sur le développement et l'amélioration des infrastructures. La question du matériel roulant se posait, mais plus tard. Hervé Morin a préféré un chèque de l'Etat pour avoir des trains neufs. Bilan : toujours autant d'incidents et aucune amélioration sur les temps des trajets. Hervé Morin a décidé de tout faire, tout seul. Il a organisé l'isolement de la Normandie."

La sécurité n'est pas une compétence de la région. Néanmoins, c'est un axe fort de votre programme. Que proposez-vous ?

"Dans les transports, je suis pour l'installation de portiques de sécurité, pour la création d'une police régionale comme en Ile-de-France. Dans les lycées, le trafic de drogues est en plein développement. Un personnel dédié pourrait veiller spécialement à la sécurité dans les établissements."

Etes-vous favorable à l'implantation

d'un deuxième EPR en Normandie ?

"L'éolien, c'est très coûteux et ça défigure le paysage. L'éolien en mer, ça a un impact considérable sur la biodiversité marine et la filière pêche. Oui, j'y suis favorable. Il faut faire de la Normandie le champion français de l'énergie. Le nucléaire, c'est la garantie d'une énergie décarbonée. Le nucléaire, c'est 28 000 emplois industriels dans la région, auxquels il faut ajouter l'ensemble des sous-traitants."

Vous entendez défendre le mode vie, les traditions et l'identité normande. Comment ?

"J'avais proposé en 2015, et je renouvelle cette proposition, la création d'un Puy du Fou normand, qui retrace l'épopée de la Normandie. Hervé Morin a repris à son compte cette proposition en la dénaturant.

On ne peut pas réduire la Normandie aux événements de juin 1944. Parler de son histoire sans évoquer Guillaume le Conquérant, ça n'a aucun sens."