Caen. Compost : des chalets pour collecter les déchets

À Caen et dans son agglomération, un tiers des déchets ménagers sont compostables, soit 73 kg par habitant par an. Face à ce constat, la communauté urbaine a développé de nombreux dispositifs pour faciliter le compost. Depuis février 2019, une collecte en porte-à-porte est assurée par Toutenvélo pour environ 190 foyers et dix restaurateurs. Des composteurs de quartiers sont aussi mis en place à Caen et Hérouville. Cette expérimentation est prolongée de deux ans. Deux nouveaux points de collecte - des chalets - ont été installés au niveau du cours Koenig de la Prairie et aux Fossés Saint-Julien. Ils sont réservés à 80 foyers. Pour être valorisés en compost, ces déchets sont acheminés vers la plateforme de compostage sur la Presqu'île de Caen.