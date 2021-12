Près de Caen. Une centaine de manifestants contre l'implantation d'Amazon

Une centaine de manifestants se sont rassemblés samedi 17 avril devant la mairie de Moult, à une vingtaine de kilomètres de Caen, pour protester contre l'implantation d'une agence de livraison d'Amazon. "C'est au mois de février et par la presse que nous avons appris le projet d'Amazon de venir s'implanter à Moult, alors que le permis de construire avait été accordé par la mairie le 11 janvier" déplore David Frantz de l'association Attac14, regrettant le silence de la municipalité. Dans l'assistance, Hélène, habitante de Cagny, pour qui "Amazon est un désastre pour l'environnement et les conditions de travail sont déshumanisantes". Joseph, habitant de Moult est partagé : "ce n'est pas l'implantation qui me dérange mais la façon dont ils traitent leurs salariés".

De son côté, le géant américain du e-commerce se défend :"notre souhait est de nous implanter de façon harmonieuse localement, au bénéfice de nos clients, mais aussi de nos salariés". Amazon insiste sur le fait qu'elle recruterait "50 personnes en CDI et générerait 250 emplois indirects" avec cette agence de livraison.