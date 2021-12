Dieppe. Les œuvres dérobées et restituées de l'église Saint-Jacques en restauration

C'est un cambriolage qui avait beaucoup ému les Dieppois. En 2017, huit tableaux de l'intérieur de l'église Saint-Jacques avaient été dérobés. Quelques mois plus tard, trois de ces toiles étaient finalement restituées à la paroisse, dans des circonstances qui restent encore floues. Ces trois œuvres sont parties mercredi 14 avril en restauration dans l'Eure, au Neubourg, dans l'atelier de Pierre Jaillette. Un coup de neuf bienvenu, les œuvres ayant été rendues dans un piteux état. "Les toiles ont été découpées, déchirées et roulées très rapidement, et pour certaines écrasées, explique Pierre Jaillette. Le fait de les rouler a provoqué la rupture de pas mal de zones et la perte de couches picturales."

Pierre Jaillette Impossible de lire le son.

C'est donc désormais un travail minutieux qui l'attend pour redonner leur éclat à ces toiles du XIXe siècle, L'Annonciation de Jean-Guillaume Droüet, La Vierge des Naufragés d'Augusta Lebaron et Saint-Vincent de Paul d'Anselma.

Un appel aux habitants

Les travaux de restauration doivent durer environ un an et sont estimées à 45 000 euros.

Une souscription a été lancée auprès des habitants pour le financement. La Ville précise qu'elle réfléchit aussi, avec la paroisse, la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) et tous les acteurs du monde culturel, au remplacement des cinq autres tableaux dérobés et aux restaurations futures des œuvres des églises dieppoises.