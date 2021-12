Musique. Gwen Stefani revient au son reggae et ska dans Slow Clap

Gwen Stefani avait déjà entamé son retour avec "Let Me Reintroduce Myself". La voilà maintenant avec un deuxième single "Slow Clap". La chanteuse annonce son envie de retourner aux sources, à ses premières sonorités musicales qui lui ont fait adorer la musique : le reggae et le ska.

C'est ainsi que dans ce clip très tonique, même sportif, la quinquagénaire ne propose pas seulement de la pop et du rock. Voici son nouveau clip avec la rappeuse Saweetie :