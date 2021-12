Courseulles-sur-Mer. Une cycliste renversée emmenée en urgence au CHU de Caen

Une cycliste de 70 ans a été renversée, lundi 12 avril vers 9 heure 45, par un véhicule à Courseulles-sur-Mer. En arrêt cardio-respiratoire, elle a été prise en charge par des témoins qui ont effectué des gestes de premiers secours.

"À l'issue de la réanimation, la victime a repris une activité cardiaque et a été évacuée en urgence absolue médicalisée vers le CHU de Caen", indique les pompiers. La conductrice du véhicule choquée, a également été transportée vers le CHU. La gendarmerie nationale et le SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) de Caen étaient sur les lieux.

Les sapeurs pompiers de Courseulles, Creully et Bayeux ont été dépêchés sur cette intervention.