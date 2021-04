Religion. La communauté Saint-Martin au Mont-Saint-Michel

Don Maurice Franc, prêtre de la communauté Saint-Martin est nommé recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel par Monseigneur Le Boulc'h, évêque du diocèse de coutances et Avranches. Don Maurice Franc remplacera le père Henri Gesmier à partir du 1er septembre.

Le nouveau recteur sera chargé pendant un an d'étudier les modalités d'implantation de la communauté Saint-Martin sur le sanctuaire et ses environs pour septembre 2022.

Apostolat en communauté

La communauté Saint-Martin dépend directement du Saint-Siège. La Maison mère et le séminaire sont situées à Évron en Mayenne. Elle est une association de prêtres et de diacres séculiers vivant leur apostolat en communauté, au service des diocèses.

La Communauté a été fondée par l'abbé Jean-François Guérin en 1976, à la suite du Concile Vatican II. Elle compte aujourd'hui 120 prêtres et diacres, envoyés dans 33 diocèses en France et à l'étranger.

En juin 2001, c'est une autre "communauté nouvelle" qui avait rejoint l'abbaye du Mont-Saint-Michel, au sommet du site : les fraternités monastiques de Jérusalem.