Normandie. Palmarès des villes et villages où il fait bon vivre : la région bien représentée

Où fait-il bon vivre en France ? Pour la seconde année, le Journal du Dimanche a publié son palmarès, dimanche 11 avril. Un classement selon 183 critères (qualité de vie, sécurité, commerces et services, couverture en haut débit, etc.) qui départage 34 837 communes réparties en deux catégories : les villes (plus de 2 000 habitants) et les villages (moins de 2 000 habitants).

Caen la Mer, grande gagnante

La Normandie est bien placée, avec trois grandes villes dans le top 25 des plus grandes communes : Caen, 6e, devance Cherbourg-en-Cotentin (15e) et Le Havre (17e). Côté villages, Epron, dans le Calvados, chipe la troisième place à Martinvast, qui demeure tout de même à la quatrième place du classement, juste devant une autre commune de la périphérie caennaise, Authie (5e). Nouainville, près de Cherbourg, dans la Manche, est 21e.

‼Tiens...classement @leJDD des villes ou il fait bon vivre..et on y trouve @EpronRadio dans la catégorie des villes de moins de 2000 habitants 🍾👍 pic.twitter.com/lA8WjaWIa0 — Franck Guéguéniat PhD (@fguegueniat) April 10, 2021

Le JDD a aussi établi un top 5 des communes où il fait bon vivre, selon leur taille (neuf catégories). Avec huit communes classées dans leur top 5 respectif, la communauté urbaine de Caen la Mer domine largement le classement en Normandie.