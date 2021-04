Près de Lillebonne. Un financement participatif pour des masques en tissu sur mesure

Caux Seine Agglo (Seine-Maritime) soutient la fabrication de masques en tissus. Dans le cadre de l'appel à projets #Rebond, l'agglomération accompagne Art'ivité manuelle, à Port-Jérôme-sur-Seine. Cette boutique de loisirs créatifs est tenue par Christelle Oursel. Il y a un an, après le premier confinement, elle s'est mise à la confection de masque. Depuis elle ne s'est pas arrêtée. Christelle Oursel vient d'obtenir la certification catégorie 1. Elle propose des masques en tissu sur mesure. La couturière est en capacité de fabriquer un masque adapté à la morphologie du visage de son client.

Masques testés DGA 10 lavages catégorie 1 Masques validés DGE Sur mesure, lavables, réutilisables Moins de déchets Publiée par Art'ivite Manuelle sur Samedi 20 mars 2021

Pour développer cette activité, Christelle Oursel a participé à l'appel à projets #Rebond, via une campagne de financement participatif. L'objectif est de 2 500 euros pour lui permettre de se réapprovisionner en tissu, adhérer à l'association Savoir Faire Ensemble et acquérir une nouvelle machine à coudre plus performante.

Art'ivité manuelle : 7 rue de la République à Port-Jérôme-sur-Seine