Cherbourg-en-Cotentin. Enchères : une mèche de Napoléon à la vente

Ce dimanche 11 avril à 10 heures, débute une vente aux enchères de grande ampleur à Cherbourg, avec plus de 1 400 lots sur deux jours, dont un pour le moins insolite : un médaillon en or contenant une mèche de cheveux de Napoléon Ier. L'objet, qui date du début du XIXe siècle, est estimé entre 1 500 et 2 000 euros. Aucun test ADN n'a été effectué, mais un expert a pu remonter jusqu'à la source de l'empereur, alors qu'on commémore aujourd'hui le bicentenaire de sa mort…

"Ce sont des choses qu'on trouve en vente publique, sauf qu'en général, les mèches de cheveux sont récupérées au décès de l'empereur. Ici, elles ont été coupées à bord du bateau Northumberland, qui emmenait l'empereur à Sainte-Hélène en 1815, accompagné du comte de Las Cases, un très proche de Napoléon", explique Samuel Boscher, commissaire priseur à Cherbourg, en charge de la vente. C'est ce même comte qui aurait récupéré cette mèche de cheveux, puis l'aurait glissée, avec un mot manuscrit, dans le médaillon en or.

La note manuscrite est signée du comte Las Cases, ami de Napoléon Ier. -

Les curieux peuvent observer ce médaillon en salle des ventes jusqu'au samedi 10 avril (uniquement sur rendez-vous). La vente en elle-même est à suivre dimanche sur le site interencheres.com, ou sur place, avec un nombre limité (réservation par téléphone).