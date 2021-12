Caen la Mer. Projet de la ZAC Mont Coco : la concertation citoyenne ouverte

Créer une zone d'aménagement concertée (ZAC) d'ici la fin de l'année dans le secteur Mont Coco-Côte de Nacre, est un enjeu prioritaire pour la communauté urbaine de Caen la Mer. Ce pôle d'activité de 300 hectares accueille chaque jour entrepreneurs, chercheurs et étudiants. "Les enjeux sont multiples : renforcer l'accueil d'activités économiques, construire de logements ou encore développer l'accessibilité piétonne et cyclable", explique Caen la Mer. Pour réaliser ce projet Epopea Park, la communauté urbaine souhaite consulter les citoyens. Pour ce faire, un espace d'information a été mis en place, dans les locaux de Caen la Mer mais également à la mairie de Caen. Ceux qui le souhaitent peuvent consulter un dossier de présentation du projet et laisser leur avis dans un registre prévu à cet effet. Il est également possible de découvrir le projet d'urbanisation en ligne sur le site de la communauté urbaine. Les avis et observations peuvent être envoyés à l'adresse mail suivante : urbanisme@caenlamer.fr jusqu'au 30 septembre 2021.