Dîners clandestins. Le domicile du chef normand Christophe Leroy perquisitionné 

Christophe Leroy, cuisinier originaire de Montpinchon, près de Coutances, est accusé d'avoir organisé des repas clandestins à Paris en pleine crise sanitaire. Le mercredi 7 avril, une perquisition a été menée au domicile du chef, selon nos confrères du Figaro. La diffusion d'un reportage sur M6, le vendredi 3 avril, avait révélé l'organisation de repas clandestins chez l'homme d'affaires Pierre-Jean Chalençon, au Palais Vivienne, où des menus étaient vendus aux alentours de 220 € par le chef normand. Dans le reportage, le collectionneur affirmait que des membres du gouvernement étaient présents à ces dîners, en évoquant notamment Franck Riester (ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité) et Gabriel Attal (porte-parole du gouvernement).

Les deux hommes politiques ont démenti. Pierre-Jean Chalençon a par la suite nié l'organisation de ces repas, précisant qu'il s'agissait en fait d'un poisson d'avril.