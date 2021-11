Insolite. Deux Coréens saccagent une œuvre d'art sans le savoir

Une visite que le couple et les propriétaires de la galerie d'art n'oublieront pas de sitôt ! Deux Coréens se promenant dans une galerie d'art arrivent dans une grande salle avec, au mur, un immense graffiti. Au sol, plusieurs pots de peintures ouverts, avec des pinceaux à l'intérieur. Le couple, ne voyant aucun garde ou guide, imagine qu'il s'agit d'art participatif pour clore l'exposition. Ils prennent alors chacun un pinceau vert et font un gribouillis au milieu, ajoutant leur touche personnelle à cette œuvre. Le problème, c'est que les pinceaux et pots laissés par terre faisaient aussi partie de l'œuvre. Il était donc interdit de les utiliser.

Le couple a donc non seulement déplacé des objets de l'œuvre, mais a en plus vandalisé la partie peinte. Les caméras de surveillance montrent qu'il n'y avait pas d'intention de nuire de la part du couple et que tout cela est une affreuse méprise, aussi la galerie d'art ne souhaite pas que le couple soit trop chargé. En revanche, l'assurance a été contactée, de même que la police.

L'œuvre du graffeur américain John Andrew Perello est estimée à 375 000 €. Ironie du sort, depuis que l'affaire a été divulguée au grand public, les visites ont augmenté…